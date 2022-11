Spinelli torna a vedere Genoa allo stadio dopo 25 anni

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Aldo Spinelli, l'imprenditore portuale, che è stato presidente del Genoa dal 1985 al 1997, è tornato allo stadio a vedere una partita dei rossoblù dopo 25.

Lo ha fatto per Genoa-Como. Fermato prima della partita da Telenord ha detto "Speriamo bene, sono emozionato".

In questo periodo il tecnico tedesco del club, Blessin, è criticato da molti tifosi che vorrebbero una squadra più autorevole e che mostri un gioco efficace: Spinelli sollecitato sul tema ha risposto che "Blessin sta facendo bene, deve migliorare i risultati in casa, speriamo lo faccia a partire da oggi". Ma l'auspicio dell'ex presidente non ha avuto riscontro.

Il Genoa ha pareggiato 1-1 con il Como, ha giocato male e la squadra alla fine è stata fischiata.

Sotto la presidenza di Spinelli il Genoa, guidato da Osvaldo Bagnoli, è arrivato a giocare la semifinale di Coppa Uefa nel 1992, dopo aver elimato nel turno precedente il Liverpool vincendo in casa e in trasferta (2-0, 2-1). La corsa dei rossoblù venne fermata dall'Ajax di Va Gaal. (ANSA).