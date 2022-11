Serie A: la Roma pareggia, vincono Monza e Spezia

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Roma e Torino pareggiano 1-1 in uno dei tre match delle 15 nell'ultimo turno di serie A prima della sosta per i Mondiali, che vede anche le vittorie del Monza sulla Salernitana (3-0) e dello Spezia in rimonta a Verona (2-1).

All'Olimpico, granata avanti con Linetty poi Belotti sbaglia un rigore nel finale ma Matic nel recupero indovina il tiro dell'1-1 dopo una traversa colpita da Dybala. A Monza, facile successo dei brianzoli con le reti di Carlos Augusto, Dany Mota e Pessina su rigore. Al Bentegodi, una doppietta di Nzola, al settimo centro stagionale, ribalta il risultato dopo la rete di Verdi. (ANSA).