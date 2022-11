Mondiali: i convocati della Corea del Sud, c'è Kim Min-jae

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il ct della Corea del Sud, il portoghese Paulo Bento, ha ufficializzato le proprie scelte per i Mondiali in Qatar. Questo l'elenco dei convocati, in cui spiccano le figure del difensore del Napoli Kim Min-jae e dell'attaccante del Tottenham Son Heung-min. Questi i convocati della Corea del Sud: - portieri: Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors); - difensori: Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Cho Yu-min (Daejon Hana Citizen), Kim Min-jae (Napoli), Yoon Jong-gyu (FC Seul); - centrocampisti: Jung Woo-young (Al-Sadd), Na Sang-ho (FC Seul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Hyundai), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-sung (Magonza), Hwang In-beom (Olympiacos Pireo), Lee Kang-in (Maiorca): - attaccanti: Hwang Ui-jo (Olympiacos Pireo), Cho Gue-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Jeong Woo-yeong (Friburgo). (ANSA).