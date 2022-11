Milan: Gazidis saluta San Siro, applauso dei tifosi

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Ivan Gazidis lascia il Milan e saluta il pubblico di San Siro nel prepartita della sfida contro la Fiorentina, portandosi al centro del campo. I tifosi presenti allo stadio hanno ricambiato con un applauso all'ormai ex ad rossonero che resterà in carica fino alla scadenza prevista per il 5 dicembre. (ANSA).