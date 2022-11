Fiorentina: il rammarico di Italiano, meritavamo fare dei punti

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Nel primo tempo siamo stati più ordinati, nella ripresa si è aperta la partita con occasioni per entrambe le squadre. Potevamo segnare, poi abbiamo perso nel finale. C'è un po' di rammarico, dobbiamo crescere su certe cose. Meritavamo di portare a casa punti oggi": lo dice il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, a Dazn, dopo la sconfitta subita contro il Milan in pieno recupero. "Siamo venuti qui cercando di avere la personalità di giocare la palla.

Nel primo tempo lo abbiamo fatto molto bene. Nella ripresa abbiamo sbagliato qualche scelta, potevamo portare a casa noi il match. Dobbiamo maturare - spiega - non è la prima volta che succede. Giocavamo contro la squadra più forte del campionato, si sono allungati anche loro e noi dovevamo punirli". (ANSA).