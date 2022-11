Calcio:servizio meteo in stadi, accordo Lega Pro-Aeronautica

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - E' stato presentato a Monopoli, nella biblioteca civica Prospero Rendella, l'accordo per il servizio sperimentale di meteorologia nei giorni dello svolgimento delle partite di Lega Pro. L'accordo è volto ad offrire un servizio a chi si recherà allo stadio nel giorno dello svolgimento della partita, ma è una opportunità per tutta la città e provincia circostante, un ulteriore servizio reso alla collettività nazionale dall'Aeronautica Militare. Bari è, anche, la sede del Comando delle Scuole dell'Aeronautica Militare, responsabile del reclutamento, della formazione e della specializzazione dei giovani militari; pertanto, si intrecciano formazione e condivisione, mirando a promuovere i valori che accomunano lo sport e l'Aeronautica Militare: rispetto, coesione, solidarietà, senso del dovere, spirito di sacrificio. "Per la Lega Pro è fonte di orgoglio aver intrapreso la collaborazione con l'Aeronautica Militare, che ci permette inoltre di fornire un servizio utile ai nostri club - ha detto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli - Conoscere in anticipo le previsioni del tempo legate alle partite può aiutare nell'organizzazione in un momento in cui l'emergenza climatica è un problema importante. E queste informazioni possono essere di aiuto, non solo alla Lega per pianificare i match, ma anche per i tifosi che vanno allo stadio. Il dato che emerge è che il servizio serve per l'intera Città, per i cittadini. Le notizie meteorologiche diventano fattore comune ed espandono il concetto di stadio come nuova centralità urbana. L'Aeronautica Militare è leader mondiale nel settore della meteorologia ed è un punto di riferimento per tutti i cittadini italiani con la sua professionalità e il suo rigore". (ANSA).