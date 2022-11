Serie A, Bologna-Sassuolo alle 20.45

L'Inter è storia recente, un'umiliazione che brucia, ma che Thiago Motta prova a mandare in archivio così: "Capitolo chiuso". Capitolo chiuso con vista sul prossimo futuro, però: "Sono ancora arrabbiamo con me stesso per com'è andata con i nerazzurri. E' importante trasformare la rabbia in energia positiva. Con il Sassuolo mi aspetto una reazione, anche perché in questi giorni abbiamo lavorato parecchio sulla fase difensiva e sugli equilibri. Io credo che il Bologna sia una squadra solida e lo dimostreremo domani contro il Sassuolo".

Thiago Motta è pronto a tornare agli antichi equilibri, quelli grazie ai quali ha ottenuto 4 vittorie consecutive tra campionato (Lecce, Monza e Torino) e Coppa Italia (Cagliari): con il centrocampista Aebischer esterno d'attacco, al fianco di Barrow e Arnautovic, con Dominguez in mediana al posto di Schouten e Medel e Ferguson a completare il reparto e Cambiaso in difesa (al posto di Lykogiannis) insieme a Lucumì, Soumaoro e Posch.

Chiede testa, lucidità e qualità, Thiago Motta. In primis a Medel, al quale ha parlato dopo la sostituzione forzata di San Siro, dove il cileno rischiava l'espulsione: "Gli ho detto che deve trasformare la sua carica a favore della squadra. E' un grande giocatore e deve essere d'esempio per i compagni".