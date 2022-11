Juventus, Allegri: "Vlahovic è out, non se la sente"

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - "La cosa migliore di questo periodo è lo spirito di squadra che stiamo ritrovando: dobbiamo dare continuità anche contro la Lazio, ma affrontiamo una grande squadra". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro i biancocelesti.

"Vlahovic non ci sarà, non se la sente - spiega l'allenatore, parlando del centravanti serbo - e non è sereno, perché reduce da un infortunio: il Mondiale non c'entra, ma non è nelle condizioni di poter giocare". (ANSA).