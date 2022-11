Roma: Dybala torna in gruppo e punta a rientrare col Torino

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Paulo Dybala corre verso una convocazione per domenica contro il Torino. Come da programma il calciatore è tornato ad allenarsi con il gruppo, un rientro graduale in attesa della rifinitura di domani che dovrebbe svolgere al completo. Le risposte avute oggi, però, sono già molto positive e fanno ben sperare per poter giocare una manciata di minuti in campionato ed essere convocato dall'Argentina per il Mondiale. (ANSA).