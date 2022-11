Mondiali: convocati Olanda; van Gaal lascia a casa n.1 Cillessen

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il ct dell'Olanda, Louis van Gaal, ha diffuso l'elenco dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar che comprende quattro nerazzurri, i due difensori dell'Inter de Vrij e Dumfries e la coppia di centrocampisti atalantina Koopmeiners e de Roon. Grande assente, il veterano Jasper Cillessen, portiere del Nimega che van Gaal ha preferito lasciare a casa: "La sua forma non è stata buona nelle ultime settimane e la Coppa del Mondo è ora e non tra cinque settimane", ha detto il tecnico in conferenza stampa, spiegando di aver pensato molto prima di stilare l'elenco in quanto "è stato difficile bilanciare tra esperienza e talento".

Cillessen era titolare nella squadra che, guidata da van Gaal, arrivò terza ai Mondiali 2014 e anche in quella che chiuse seconda la Nations League 2019. Escluso da Euro 2020 perchè positivo al Covid, il portiere ex Barcellona e Valencia è stato richiamato dal ct per le qualificazioni Mondiali e l'ora la sua bocciatura è stata una sorpresa. Fa parte della rosa, invece, il blaugrana Memphis Depay, reduce da un infortunio. Secondo van Gaal, l'attaccante è guarito ma deve recuperare la condizione e quindi non sarà titolare nella gara d'esordio contro il Senegal.

Gli Oranje sono favoriti nel girone A, che comprende anche il Qatar padrone di casa e l'Ecuador.

Ecco la lista dell'Olanda: portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (Heerenveen).

difensori: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Jurrien Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Leverkusen).

centrocampisti: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcellona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (Psv Eindhoven), Kenneth Taylor (Ajax).

attaccanti: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcellona), Cody Gakpo (Psv), Vincent Janssen (Anversa), Luuk de Jong (Psv, Wout Weghorst (Besiktas), Noa Lang (Bruges).

