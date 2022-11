Mondiali: Portogallo; CR7 e Leao nella lista dei 26 convocati

(ANSA) - OEIRAS, 10 NOV - Non ci sono sorprese nella lista dei 26 per il Mondiale di calcio in Qatar svelata oggi dal ct del Portogallo Fernando Santos. Una lista aperta da Cristiano Ronaldo, 37 anni, ma ancora irrinunciabile. Il cinque volte Pallone d'Oro sarà comunque l'unico ultra 30enne del settore offensivo, segnato da un discreto ricambio generazionale con la convocazione dell'esterno del Milan, Rafael Leao (23), e del centravanti del Benfica, Gonçalo Ramos (21).

Rinverdisce anche la linea difensiva con la prima convocazione della rivelazione del Benfica, Antonio Silva (19 anni). Esclusi l'attaccante del Liverpool Diogo Jota (infortunato) e Joao Moutinho (pessimo fin qui il suo rendimento con il Wolverhampton).

Inserito nel girone H, il Portogallo affronterà Ghana, Uruguay e Corea del Sud. Prima giocherà un'amichevole con la Nigeria.

La lista dei 26 convocati.

Portieri: Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (Roma/ITA), José Sá (Wolverhampton/ENG); difensori: Diogo Dalot (Manchester United/ENG), João Cancelo (Manchester City/ENG), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain/FRA), Pepe Porto), Rúben Dias (Manchester City/ENG), Antonio Silva (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/FRA), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/GER); centrocampisti: Rúben Neves (Wolverhampton / ENG), João Palhinha (Fulham/ENG), William Carvalho (Betis Sevilla/SPA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Otávio (Porto), Joao Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton/ENG); attaccanti: Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Rafael Leão (Milan/ITA), Joao Félix (Atlético Madrid/SPA), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United/ENG), André Silva (Lipsia/GER). (ANSA).