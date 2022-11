Mondiali: lista dei 26 dell'Inghilterra, fuori Tomori e Abraham

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il Ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha diramato la lista dei 26 convocati per il Mondiale in Qatar. Non figurano nella lista il milanista Tomori e i romanisti Abraham e Smalling, quest'ultimo da tempo fuori dalle convocazioni della nazionale. Di seguito i nomi scelti dall'allenatore inglese: Portieri: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale Difensori: Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Eric Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White Centrocampisti: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips , Declan Rice. Attaccanti: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson (ANSA).