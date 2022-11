Serie A: Fiorentina-Salernitana 2-1

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - La Fiorentina batte al Franchi la Salernitana per 2-1 e allunga la sua striscia di vittorie consecutive (cinque: tre in campionato e due in Conference League), migliorando sempre più la propria classifica. I viola hanno dominato per lunghi tratti la partita, creando molte azioni da gol ma concretizzando poco. Dall'altra parte la Salernitana nel primo tempo non è mai riuscita a tirare verso la porta difesa da Terracciano mentre nella ripresa ha trovato un sussulto con il gol del momentaneo pareggio di Dia ma poi ci ha pensato Jovic a segnare il gol vittoria per la Fiorentina, dopo che nel primo tempo Bonaventura aveva portato in vantaggio i gigliati. (ANSA).