Mondiali: Inghilterra; James si arrende, non ci sarà

(ANSA) - LONDRA, 09 NOV - Il difensore esterno del Chelsea Reece James ha annunciato che non potrà prendere parte al Mondiale di calcio 2022 dopo aver subito un infortunio al ginocchio a metà ottobre. "Distrutto", ha scritto il giocatore in cima a un messaggio sul suo account Twitter per ufficializzare la notizia alla vigilia dell'annuncio del gruppo inglese che andrà in Qatar. "Nel momento in cui mi sono infortunato al ginocchio sapevo che sarebbe stato molto difficile tornare per la Coppa del Mondo, ma ho sempre pensato che fosse possibile", ha spiegato. James si era infortunato in una partita di Champions League contro il Milan, l'11 ottobre, e il Chelsea aveva poi parlato di un'assenza di otto settimane.

