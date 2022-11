Mondiali: Corea del Sud; Son rassicura, "in Qatar ci sarò"

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 NOV - L'attaccante sudcoreano del Tottenham Son Heung-min sarà ai Mondiali nonostante l'infortunio rimediato in Champions League nella sfida tra Tottenham e Marsiglia. Lo ha annunciato lui stesso con un post sul suo profilo Instagram. "Giocare per il proprio Paese ai Mondiali è il sogno di tanti bambini, così come è stato il mio. Non vedo l'ora di rappresentare il nostro bel Paese, a presto", ha scritto in un messaggio in cui ha ringraziato i sostenitori per i messaggi di sostegno. Son è stato operato alla fine della scorsa settimana per "consolidare una frattura intorno all'occhio sinistro" causata da uno scontro di gioco con il difensore del Marsiglia Chancel Mbemba.

Capitano della selezione per la quale ha giocato 106 partite e realizzato 35 gol, Son è un idolo nel suo Paese, che in particolare ha portato alla vittoria ai Giochi asiatici nel 2018. La Corea del Sud fa parte del Gruppo H e inizierà contro l'Uruguay il 24 novembre prima di affrontare il Ghana e poi il Portogallo. (ANSA-AFP).