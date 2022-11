Lazio: testa al Monza, con uno Zaccagni in meno

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - La sbornia di felicità post derby, in casa Lazio, è stata smaltita: domani sera all'Olimpico c'è il Monza, penultimo incontro di campionato per i biancocelesti prima della sosta. Una sfida che Maurizio Sarri dovrà affrontare senza uno dei suoi uomini più in forma, ossia Mattia Zaccagni: il numero 20 ha riportato un "trauma distrattivo a carico del polpaccio destro", si legge sul sito della Lazio. Per l'ex Verona - che fino ad ora ha collezionato cinque gol e tre assist in 13 partite - il 2022 si chiude in anticipo: salterà infatti anche la trasferta contro la Juventus di domenica sera. Uno come il romagnolo non si sostituisce facilmente, e Sarri (orfano anche di Immobile, che spera di esserci in extremis contro i bianconeri) punterà su Luka Romero e Matteo Cancellieri per completare il tridente, di cui fa già parte l'uomo-derby Felipe Anderson. (ANSA).