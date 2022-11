L'ad Gazidis lascia il Milan dal 5 dicembre

Ivan Gazidis lascerà il Milan il prossimo 5 dicembre. É arrivata l'ufficialità, con una nota del club rossonero, che spiega che il contratto dell'attuale amministratore delegato "terminerà il 5 dicembre 2022".

"Ivan Gazidis è entrato in AC Milan come Amministratore Delegato a dicembre 2018 e ha guidato il Club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione, sia dentro al campo di gioco, sia per le altre attività legate al business", prosegue il Milan. "Gazidis rimarrà pienamente operativo nel suo ruolo di CEO fino alla data di fine contratto e il Club comunicherà quanto prima il suo successore", ha concluso la società.