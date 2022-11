Convocati Svizzera; quattro portieri e due 'italiani'

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Ci sono il difensore del Torino Ricardo Rodriguez e il centrocampista del Bologna Michel Aebischer tra i 26 nomi della lista dei convocati della Svizzera per i Mondiali in Qatar. La nazionale elvetica, arrivata fino agli ottavi in Russia 2018 e ai quarti da Euro 2020, esordirà il 24 novembre col Camerun per poi incontrare le altre squadre del girone G, nell'ordine Brasile e Serbia.

Il ct, Murat Yakin, ha scelto per precauzione di portare a Doha ben quattro portieri, non volendo rinunciare nè a Yann Sommer, grande specialista dei rigori, nè al 'vice' Jonas Omlin, entrambi non in perfette condizioni. Tra le assenze, spicca quella del centrocampiste dell'Aek Atene Steven Zuber, che si era distinto sia in Russia sia agli Europei dello scorso anno ma che non potrà ristabilirsi in tempo da un infortunio muscolare.

Il gruppo si radunerà lunedì 14 a Zurigo per raggiungere Doha e giovedì 17 si sposterà negli Emirati per una amichevole di preparazione con il Ghana.

Questa la lista della Svizzera: Portieri: Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Koehn (Salisburgo); difensori: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Fabian Schaer (Newcastle), Eray Comert (Valencia), Silvan Widmer ed Edimilson Fernandes (Magonza), Ricardo Rodriguez (Torino); centrocampisti: Remo Freuler (Nottingham Forest), Granit Xhaka (Arsenal), Djibril Sow (Eintracht), Michel Aebischer (Bologna), Fabian Frei (Basilea), Denis Zakaria (Chelsea), Christian Fassnacht e Fabian Rieder (Young Boys), Ardon Jashari (Lucerna), Renato Steffen (Lugano); attaccanti: Breel Embolo (Monaco), Haris Seferovic (Galatasaray), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Noah Okafor (Salisburgo), Ruben Vargas (Augusta). (ANSA).