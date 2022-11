Calcio: Roma; Dybala pronto a rientrare in gruppo

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Questa sera la Roma giocherà con il Sassuolo, da domani riprenderà ad allenarsi a Trigoria ed è previsto un graduale rientro in gruppo di Dybala. Dovrebbe svolgere lavoro di scarico con chi giocherà stasera, mentre per venerdì e sabato è previsto un lavoro completo con la squadra per essere così convocato in vista della gara di domenica con il Torino. Match nel quale potrebbe giocare anche pochi minuti, utili per la convocazione della sua Argentina per il Mondiale.

(ANSA).