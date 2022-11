Mondiali: Danimarca; Eriksen tra convocati in rosa preliminare

(ANSA-AFP) - ROMA, 07 NOV - Il centrocampista del Manchester United Christian Eriksen, che ha subito un arresto cardiaco durante Euro 2020, è uno dei 21 giocatori convocati da Kasper Hjulmand nella rosa preliminare della Danimarca per la Coppa del Mondo. L'allenatore nominerà i restanti cinque giocatori nei prossimi giorni.

La lista completa dovrà essere presentata al più tardi lunedì prossimo, il giorno prima della partenza della squadra per il Qatar. "Ci sono da 10 a 12 giocatori in competizione per gli ultimi posti - ha detto Hjumand - Può succedere molto. È incerto, ma è la strada giusta. Mancano due partite a molti giocatori e le cose potrebbero cambiare".

Eriksen ha trascorso otto mesi fuori dal campo dopo aver subito un arresto cardiaco nella partita di apertura dei Campionati Europei della Danimarca contro la Finlandia a Copenaghen il 12 giugno dello scorso anno.

Nella lista ci sono giocatori come il capitano Simon Kjaer, anche se non c'è ancora posto per il difensore del Leicester Jannik Vestergaard e l'attaccante del Lipsia Yussuf Poulsen.

Nel Gruppo D, la Danimarca inizierà la sua Coppa del Mondo il 22 novembre contro la Tunisia, prima di incontrare la Francia campione in carica e l'Australia.

Decima nella classifica mondiale FIFA, la Danimarca è stata tra i paesi più critici sullo svolgimento della Coppa del Mondo in Qatar. (ANSA-AFP).