Juve, Vlahovic: "Gioiamo insieme", dopo il 2-0 all'Inter

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - "Non poter lottare con i miei compagni è la cosa che mi fa più male, ma con il cuore sempre con voi! Per chi ha sofferto allo stadio, per chi in campo e per chi a casa. Ora gioiamo tutti insieme": questo il messaggio social di Dusan Vlahovic dopo la vittoria per 2-0 contro l'Inter. L'attaccante è rimasto fermo ai box anche nel derby d'Italia, a causa di un'infiammazione a livello pubalgico che continua a tormentarlo. (ANSA).