Calcio: Liga; primo ko per Real Madrid, Rayo Vallecano vince 3-2

(ANSA-afp) - MADRID, 07 NOV - Il Real Madrid, campione di Spagna in carica, ha subito la prima sconfitta stagionale nella Liga per 3-2 stasera al termine della 13a giornata sul campo del Rayo Vallecano, e ha ceduto il primo posto al Barcellona, ;;vincitore dell'Almeria Sabato 2-0. In assenza di Karim Benzema, ancora fermo per un problema alla coscia, le Merengues si sono fatte sorprendere in un match pazzesco: il Rayo ha aperto le marcature al 5' grazie a Santi Comesana, poi il Real si è portato in vantaggio grazie a un rigore di Luka Modric (37° ) e un colpo di testa di Eder Militao (41°), ma Alvaro Garcia ha pareggiato sul 2-2 la partita poco prima dell'intervallo (44°).

Decisivo nella ripresa Oscar Trejo che ha siglato la vittoria al 67° su rigore. (ANSA-afp).