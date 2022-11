Serie A: Juventus-Inter 2-0

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - La Juventus si impone 2-0 nel derby d'Italia all'Allianz Stadium, nel posticipo della 13/a giornata di serie A. Dopo un primo tempo vinto ai punti dall'Inter, a inizio ripresa segna Rabiot, deviando in rete un pallone messo in area da Kostic. Poco dopo c'è il raddoppio di Danilo, annullato dal var per un fallo di mano, ma nel finale ci pensa Fagioli in contropiede a chiudere l'incontro. Con i tre punti, la squadra di Allegri scavalca i nerazzurri in classifica e va ad affiancare al quinto posto la Roma, sconfitta nel derby.

