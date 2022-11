Serie A: Bologna-Torino 2-1

Bologna batte Torino 2-1 (La cronaca)

BOLOGNA-Torino 2-1! Rete di Stefan Posch! Lykogiannis crossa sul primo palo, Soriano allunga la traiettoria con la testa e sul secondo palo arriva Posch che spinge in rete il vantaggio rossoblù.

BOLOGNA-Torino 1-1! Rete di Riccardo Orsolini! Vignato crossa sul secondo palo per l'inserimento di Orsolini, che batte Milnkovic-Savic con una conclusione al volo da due passi.

Bologna-TORINO 0-1! Rigore di Saša Lukić! Il numero 10 incrocia la conclusione, Skorupski intuisce ma non riesce a intercettare.