Premier: doppietta di Salah, il Liverpool batte il Tottenham

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Il Liverpool torna alla vittoria in Premier League dopo due sconfitte consecutive e batte 2-1 il Tottenham a Londra in un incontro della 14/a giornata. Una doppietta di Salah nel primo tempo permette alla squadra di Juergen Klopp di avere la meglio su quella di Antonio Conte, che accorciato le distanze a metà ripresa con Harry Kane senza però riuscire a completare la rimonta. Gli Spurs scivolano al quarto posto in classifica, superati di un punto dal Newcastle che batte 4-1 il Southampton, mentre resta ancora ai margini dell'Europa il Liverpool, al momento solo ottavo.

Il Newcastle, senza impegni nelle Coppe, si conferma la squadra più in forma del momento inanellando la quarta vittoria consecutiva, mentre cade di nuovo il Manchester United, sconfitto 3-1 in casa dell'Aston Villa guidato per la prima volta da Unay Emery. La squadra dello spagnolo va sul 2-0 dopo soli 11 minuti, poi un autogol di Ramsey illude i Red Devils ma lo stesso centrocampista dei Villains a inizio ripresa ristabilisce le distanze. La tensione nelle file dello United, quinto in classifica ma autore di una prestazione modesta a Birmingham, è confermata dal nervosismo di Cristiano Ronaldo, protagonista di una rissa in area col difensore di casa Mings.

(ANSA).