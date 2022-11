LaLiga: Atletico Madrid pareggia con l'Espanyol

L'Atletico Madrid pareggia 1-1 con l'Espanyol e sale al terzo posto ma scivola a -8 dal Real Madrid, atteso nel posticipo dal Vallecano, e a -10 dal Barcellona capolista. Pareggio per 1-1 anche tra Real Sociedad e Valencia mentre il Maiorca ha battuto in trasferta il Villarreal.

Emozione al Camp Nou per l'ultima partita di Gerard Piqué. I compagni di squadra del Barcellona, entrando in campo per il match di Liga contro l'Almeria (vinto dai blaugrana 2-0 grazie alle reti di Dembelè e de Jong), hanno tutti vestito la maglia numero 3 del difensore spagnolo (schierato titolare da Xavi) per rendergli omaggio e la scritta "S3mpre" sul petto. Piqué è sceso in campo assieme ai suoi due figli, accolto e abbracciato dai suoi compagni. All'85' ha lasciato il campo salutato da una vera e propria ovazione tanto che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Piquè ha vestito la maglia del Barcellona per 15 stagioni con un totale di 616 partite, 52 gol segnati e 30 trofei vinti tra cui 8 campionati spagnoli, tre Champions League e tre Coppe del Mondo per Club. Per il 35enne anche un Mondiale (2010) e un Europeo (2012) vinti con la maglia della Spagna.

Il quadro della 13/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Barcellona-Almeria 2-0

Celta Vigo-Osasuna 1-2

Valladolid- Elche 2-1

Getafe-Cadice 0-0

Girona- Athletic. Bilbao 2-1

Atletico Madrid-Espanyol 1-1

Real Sociedad-Valencia 1-1

Villarreal-Maiorca 0-2

Betis-Siviglia

Vallecano-Real Madrid lunedì ore 21