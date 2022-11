Juventus-Inter: Vlahovic non ce la fa

Dusan Vlahovic non è riuscito a recuperare, il serbo rimane fermo ai box: Massimiliano Allegri, infatti, non ha convocato l'attaccante in vista della sfida contro l'Inter di questa sera.

Il classe 2000 è costretto a un nuovo forfait a causa di un problema pubalgico. Allegri, però, ritrova Bremer e Di Maria, entrambi a disposizione per il derby d'Italia all'Allianz Stadium.