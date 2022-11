Bundesliga: il Bayern batte 3-2 l'Hertha e va in testa

Cinque reti hanno deciso nel primo tempo a Berlino il match della 13/a giornata di Bundesliga tra l'Hertha e il Bayern Monaco, che imponendosi 3-2 si è portato provvisoriamente in testa alla classifica con 28 punti, in attesa dell'impegno di domani dell'Union Berlino a Leverkusen.

La squadra di Julian Nagelsmann, all'ottavo successo di fila tra campionato e coppe, si è portata sul 3-0 grazie alla rete al 12' di Musiala e alla doppietta messa a segno al 36' e al 38' da Eric Maxim Choupo-Moting, ma prima dell'intervallo hanno risposto Lukebakio e Selke, su rigore, per i padroni di casa.

Sugli altri campi, il Borussia Dortmund ha battuto senza difficolta per 3-0 il Bochum ultimo in classifica e resterà in zona Champions anche se domani il Friburgo dovesse vincere col Colonia e scavalcarlo. A Hoffenheim, una doppietta di Nkunku ha consentito al Lipsia di imporsi per 3-1 mentre il francese con 11 reti è il capocannoniere della Bundesliga. A Magonza, il Wolfsburg ha allungato la striscia positiva imponendosi per 3-0 e continuando la risalita in classifica dopo aver perso tutte le prime cinque partite.