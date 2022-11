Udinese: Sottil, stiamo mancando vittoria, non prestazione

(ANSA) - UDINE, 04 NOV - "L'Udinese ha distribuito i punti in maniera non equa, prima con sei successi consecutivi e ora con cinque gare senza vittoria. Ma sta mancando solo il successo, non la prestazione". Così Andrea Sottil, in conferenza stampa post partita, ha commentato il pareggio ottenuto dall'Udinese nella gara interna con il Lecce.

"Vittoria che avremmo anche meritato, sia nei pareggi con Lazio e Cremona, sia con il Toro con cui non si meritava assolutamente di perdere - ha aggiunto - Nel primo tempo non siamo stati precisi, eravamo un po' tesi; nel secondo siamo andati bene con ingressi che hanno dato peso offensivo".

"La squadra ha tirato tanto in porta, si poteva vincere, è mancata la stoccata decisiva - ha concluso il tecnico bianconero - In Serie A ogni partita è una battaglia, il Lecce è una squadra organizzata che ha dato filo da torcere a tutti.

Tuttavia, nella seconda frazione li abbiamo schiacciati in area e stavamo per vincere all'ultimo istante". (ANSA).