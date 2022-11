Napoli, Spalletti: "L'Atalanta è grande, ma noi come ad Anfield"

(ANSA) - NAPOLI, 04 NOV - "Il match contro l'Atalanta significa affrontare buoni calciatori che fanno un grande collettivo. Per questo dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza di essere una squadra forte e da Anfield usciamo con le certezze". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida in trasferta contro l'Atalanta, seconda in classifica, dopo la partita di Champions contro il Liverpool.

"Ci vuole qualità e forza fisica - ha detto - perché loro sono stati costruiti in maniera corretta da Gasperini, che è un allenatore veterano di quelli 'terribili'. Ma noi vogliamo partite difficili e avere la forza per giocarle. Dobbiamo affrontare al meglio i diversi momenti della partita, saper interpretare i cambiamenti che ci saranno, noi sappiamo giocare a viso aperto e lo faremo anche per dare piacere ai tifosi che riempiono il Maradona sempre, ma ci sono anche nelle trasferta, facendo i 'munacielli', come li abbiamo visti ad Anfield, stando a fare i munacielli vicino ai tifosi avversari. Il vantaggio a essere allenatori e calciatori del Napoli vuol dure fare cose che vanno oltre il talento, fare le giocate che un passione così smisurata ti porta a fare. E calciatori importanti che abbiamo sanno che avendo la qualità possono dare ancora felicità ai tifosi". (ANSA).