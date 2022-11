Lnd: rinnovato Consiglio Dipartimento Interregionale

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Il Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti (Lnd) ha rinnovato le cariche del suo consiglio. Confermati otto dei nove consiglieri uscenti, con una sola novità nell'area Centro rispetto alle ultime elezioni.

Questa la composizione del nuovo consiglio: area Nord Giacomo Diciannove, Sergio Gardellini e Pietro Bertapelle, area Centro Maria Teresa Montaguti, Massimo Caldaroni e Giuseppe Pandolfini, area Sud Giuseppe Dello Iacono, Francesco Cupparo e Luigi Barbiero. Quest'ultimo è stato inoltre riconfermato dal presidente Lnd, Giancarlo Abete, nel ruolo di Coordinatore del Dipartimento, struttura che ha raccolto l'eredità del Comitato Interregionale nel 2011 a seguito della modifica dello statuto Lnd avvenuta in occasione dell'assemblea della Figc allora guidata proprio da Abete. "L'esito di queste elezioni è un grande attestato di stima al lavoro svolto fino ad oggi dal consiglio. Ringrazio di cuore tutte le società ci hanno gratificato con un ampio consenso e ciò sarà da ulteriore stimolo per migliorare ancora di più il campionato - ha commentato Barbiero -. Ringrazio il presidente Abete, che ci consente di operare in totale sintonia su percorso e obiettivi e soprattutto per la fiducia nei miei confronti". (ANSA).