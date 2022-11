Calcio donne: domani Juventus-Roma a Parma, in palio Supercoppa

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - La Supercoppa italiana femminile torna alla formula della partita secca ed è il primo trofeo che si assegna dall'introduzione del professionismo nel calcio femminile: a contenderselo, domani dalle 14.30 allo stadio Tardini di Parma, saranno la Juventus e la Roma.

La Juve gioca la Supercoppa per il quinto anno consecutivo e ha vinto le ultime tre edizioni, mentre le giallorosse si sono sempre fermate in semifinale. "Abbiamo una rosa importante e ho fiducia nelle ragazze - afferma alla vigilia il tecnico delle bianconere, Joe Montemurro -. Vincere o perdere una partita non avrà effetto sul nostro cammino futuro per quanto si tratti di una finale, ma è chiaro che la Juventus si è preparata mentalmente e fisicamente per vincere questo trofeo". "C'è tanta emozione nel giocare contro una Juve che conosciamo perfettamente - dice l'allenatore della Roma, Alessandro Spugna -. Si affrontano le due squadre che in Italia stanno proponendo un bel calcio. In una finale può succedere di tutto, ma cercheremo di fare una grande gara e vincere per coronare un percorso". (ANSA).