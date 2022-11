Werner ko, per lui niente Mondiali con la Germania

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Cadono le stelle nella marcia di avvicinamento ai Mondiali in Qatar. L'ultima vittima del turno conclusivo della fase a gironi della Champions League è Timo Werner, attaccante del Lipsia, che non potrà prendere parte alla rassegna iridata con la maglia della Germania. Werner si è infortunato ieri sera al 19' della partita vinta nettamente contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk (4-0) e disputata sul neutro di Varsavia. Gli esami ai quali oggi il giocatore è stato sottoposto hanno rivelato la rottura del legamento sindesmotico della caviglia che lo costringerà a rimanere fermo per alcuni mesi. (ANSA).