Tevez si dimette, addio alla panchina del Rosario Central

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Carlitos Tevez non è più l'allenatore del Rosario Central. L'ex attaccante dell'Argentina, che ha giocato in Italia nella Juventus, ha annunciato le proprie dimissioni nel corso di una conferenza stampa. "Faccio un passo indietro, non voglio essere un ostacolo - le sue parole -.

Ringrazio chi, in questi mesi, mi è stato vicino e mi ha sempre sostenuto. Non è piaciuto il fatto che il mio nome sia stato usato per la politica del club". Tevez si era seduto sulla panchina della squadra rosarina nel giugno scorso. Con l'Apache in panchina, il Rosario Central ha ottenuto un bilancio di 32 punti (solo 7 le vittorie) nella Prima Divisione argentina, chiusa al 20/o posto. (ANSA).