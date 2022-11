Mondiali: i convocati del Costarica, fra i pali c'è Keylor Navas

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il commissario tecnico del Costarica, il colombiano Luis Fernando Suárez Guzmán, ha diramato la lista dei convocati per la fase finale dei Mondiali che si apriranno a giorni sui campi del Qatar. L'attacco sarà guidato da Joel Campbell, ex Arsenal, che oggi gioca in Messico, con la maglia del Leon. Fra i pali spicca la stella della squadra: Keylor Navas, attualmente vice di Donnarumma al Paris Saint-Germain, ma con un passato nel Real Madrid. Il Costarica è inserito nel Girone E, assieme a Spagna, Germania e Giappone.

I convocati.

Portieri: Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo, Spagna).

Difensori: Francisco Calvo (Konyaspor, Turchia), Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia), Kendall Waston (Saprissa), Oscar Duarte (Al-Wehda, Arabia Saudita), Daniel Chacon (Colorado Rapids, Usa), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake, Usa), Ronaldo Matarrita (Cincinnati, Usa).

Centrocampisti: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Municipal Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas Lopez (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland, Inghilterra), Alvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernandez (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest, Inghilterra), Bryan Ruiz (Alajuelense).

Attaccanti: Joel Campbell (Leon, Messico), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense). (ANSA).