Giudici, sorveglianza speciale per capo curva dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia, ha disposto la misura della sorveglianza speciale per un anno e mezzo con divieto di dimora nel capoluogo lombardo per l'attuale leader della curva dell'Inter Andrea Beretta. Misura che era stata richiesta nei mesi scorsi dalla Questura milanese per la "pericolosità sociale" dell'ultrà che, tra l'altro, è stato sentito come teste di recente anche nel caso dell'omicidio di sabato scorso di Vittorio Boiocchi, leader storico della curva nerazzurra. (ANSA).