Ds Cremonese, piena fiducia in Alvini? Assolutamente sì

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Se c'è da parte nostra piena fiducia in Alvini? Sì assolutamente, stiamo facendo un percorso insieme e crediamo in quello che facciamo". Con queste parole, dette ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta sottolinea che in seno al club lombardo, ultimo in classifica, non c'è intenzione di cambiare allenatore.

"Siamo una squadra formatasi quest'anno, non abbiamo un gruppo storico e consolidato - dice ancora il dirigente dei grigiorossi -. Abbiamo avuto tanti inserimenti nuovi, molti protagonisti della B si sono dovuti riadattare e abbiamo pagato dazio. Ma tra le squadre che si devono salvare siamo tra le squadre che giocano un calcio più propositivo, anche se stiamo raccogliendo ancora poco". "Non abbiamo ancora avuto la gioia e la forza - continua Giacchetta - di raccogliere una vittoria, quindi tre punti tutti insieme, evidentemente qualche difetto ce l'abbiamo, nonostante qualche episodio che ci ha penalizzato in queste dodici giornate. Adesso dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi e sperare di venirne fuori". Magari con qualche rinforzo a gennaio: è vero che la Cremonese vorrebbe far tornare Gaetano da Napoli? "Tutti vogliono calciatori bravi e Gianluca è uno di questi. E noi abbiamo bisogno di calciatori bravi...". (ANSA).