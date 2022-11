Champions, Maldini: "Milan negli ottavi sarà una mina vagante"

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "Dobbiamo essere ambiziosi, siamo contenti. Da stasera iniziamo a parlare di qualcosa di serio": lo dice il dt del Milan Paolo Maldini presentandosi davanti ai microfoni di Dazn dopo che i rossoneri hanno centrato l'obiettivo ottavi battendo il Salisburgo per 4-0. "Vogliamo essere protagonisti in Italia per tornare poi ad avere la dimensione europea che è sempre appartenuta al Milan. Non è facile - ammette - perchè siamo ancora lontani dal punto di vista economico. Credo che il Milan sarà una mina vagante tra le seconde classificate". Ed ora Maldini non vuole porsi limiti neanche in Champions League: "Io sono affamato e mi piace vedere la stessa cosa anche nella squadra e nella società. Dobbiamo essere lì. Lo scudetto vinto è la dimostrazione che tutti hanno dato anche quello 0,5% in più superare l'Inter. Succederà anche in Champions". (ANSA).