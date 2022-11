Champions, Allegri: "Cinque ko su sei, dobbiamo avere rabbia"

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - "In Champions abbiamo perso cinque volte in sei partite, dobbiamo solo essere arrabbiati".

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, comincia così la conferenza stampa dopo la sconfitta 2-1 contro il Paris Saint-Germain nell'ultima sfida del girone di Champions. "Non potremo confrontarci con le migliori d'Europa, ripeto ancora oggi che dobbiamo portarci dentro questa rabbia - aggiunge l'allenatore dei bianconeri, eliminato dalla Champions, ma ai sedicesimi di finale dell'Europa League - ma, questa sera, ci sono comunque cose positive".

Una di queste è il ritorno di Chiesa: "Lo stop di Kean mi ha convinto a convocarlo, inoltre ieri Federico ha fatto un bell'allenamento - spiega Allegri - e mi ha dato buone sensazioni, è entrato duro nei contrasti".

L'Europa League della Juventus comincerà nel 2023, adesso testa al campionato. "Contro l'Inter sarà una partita diversa, è una squadra molto più fisica e la Serie A è diversa dalla Champions", comincia la marcia di avvicinamento al Derby d'Italia fissato per domenica sera allo Stadium. Infine, il punto sull'infermeria: "Se non capita nulla, rientrano Bremer, Di Maria e Vlahovic - l'annuncio del tecnico - Paredes tornerà da lunedì e sarà a disposizione per le ultime due sfide contro Lazio e Verona". (ANSA).