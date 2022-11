Europa League: Dabanovic arbitra Roma-Ludogorets

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - E' il montenegrino Nikola Dabanović l'arbitro designato per Roma-Ludogorets, gara del gruppo C di Europa League in programma giovedì alle 21. Assistenti Milovan Djukić e Vladan Todorović, quarto ufficiale Miloš Savović: al Var l'olandese Pol van Boekel.

Feyenoord-Lazio (gruppo F, giovedì alle 18.45) sarà invece diretta dal bosniaco Irfan Peljto; assistenti Davor Beljo e Damir Lazić. Quarto ufficiale Miloš Gigovic, al Var il tedesco Bastian Dankert. (ANSA).