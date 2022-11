Calcio: Pioli, rinnovo? Ho fatto diventare sogno mia realtà

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - "Ho fatto diventare il sogno la mia realtà e voglio gustarmela il più possibile": così Stefano Pioli torna sul rinnovo di contratto firmato con il Milan ieri sera.

I rossoneri domani sono impegnati in un match decisivo per centrare gli ottavi di Champions League contro il Salisburgo, ma la firma sul prolungamento è arriva prima dell'esito della partita e subito dopo la deludente sconfitta di Torino. "Ho apprezzato molto questa cosa - ammette il tecnico rossonero - così come ho apprezzato che mi abbiano proposto un prolungamento più lungo. E' un segnale importante, spero che il nostro percorso insieme sia solo all'inizio. Vogliamo rendere il Milan sempre più grande con obiettivi sempre più ambiziosi. Devo ringraziare la proprietà e il club, qui mi sento apprezzato e stimato e questo per un allenatore è fondamentale". (ANSA).