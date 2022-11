Allegri: 'arrabbiato, eliminazione Champions brucia'

"L'eliminazione dalla Champions mi brucia , sono ancora arrabbiato perché a marzo non potremo misurarci con le migliori d'Europa": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, analizza il deludente cammino internazionale della sua squadra. "Dobbiamo avere una reazione, questa eliminazione deve crearci rabbia e stimoli - aggiunge l'allenatore - e i risultati bruttissimi in Champions ti fanno vedere in modo più negativo i risultati in campionato".

Per la partita con il Psg che può valere il posto in Europa League, la Juventus deve fare il conto dei tanti assenti.

"Abbiamo avuto infortuni non solo muscolari, avremo sbagliato sicuramente qualcosa ma ci sono stati infortuni traumatici - spiega il tecnico - e adesso per l'Inter dovrebbero esserci Di Maria e Bremer, da lunedì anche Paredes se andrà tutto per il meglio". E Vlahovic? "Un po' per l'età, un po' perché sono in tanti, a volte ne dimentico qualcuno - la battuta di Allegri, che non aveva citato il serbo - e vi dico che per domani sarà out, mentre spero che ci sia contro l'Inter".