Cosenza, esonerato Dionigi

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Davide Dionigi non è più l'allenatore del Cosenza, squadra attualmente al 16/o posto del campionato di Serie B. Lo ha reso noto il club con una nota in cui comunica "di avere sollevato dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Davide Dionigi. Al tecnico, che ha collezionato 12 panchine in rossoblù, tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto".

"La Società informa - conclude il comunicato - che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù". A questo proposito, si fanno i nomi di Alfredo Aglietti, Gigi Di Biagio e Walter Zenga. (ANSA).