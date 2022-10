Champions:Klopp,Napoli che bel calcio,può arrivare in finale

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Il Napoli gioca un bel calcio, il migliore d'Europa in questo momento. Sono tutti sincronizzati in tutte le fasi del gioco. Se penso che possano arrivare fino in fondo in Champions? Sì, assolutamente, se giocano come stanno facendo hanno possibilità di arrivare in finale. Il Napoli è una squadra che ci piace guardare, Spalletti ha molta esperienza e ha creato un gruppo che lavora ad un livello elevato, eccezionale".

Così Jurgen Klopp alla vigilia della sfida di Anfield tra i Reds e la capolista della Serie A, che promette spettacolo anche se le due squadre sono già qualificate alla fase successiva della Champions League. (ANSA).