Champions: Bayern; Nagelsmann, Inter forte ma non è una sorpresa

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - "L'Inter per me non è una sorpresa, è una squadra fortissima così come il Barcellona, alla fine sono i dettagli che decidono. L'Inter è molto forte, ha giocatori fantastici, non sono sorpreso". Lo ha detto il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. "Sono contento per quello che Inzaghi ha ottenuto, sta facendo un grandissimo lavoro. Ha una squadra fantastica e ha fatto vedere cose buonissime, riuscendo a superare il girone che è un obiettivo raggiunto. Sono una squadra ostica - ha aggiunto -. Sané, Lucas Hernandez e De Ligt non sono a disposizione, poi ci sono alcuni giocatori un po' stanchi che faremo entrare o uscire prima, non dico chi sono ma faremo un po' di rotazioni", ha concluso. (ANSA).