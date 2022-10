Calcio: Tottenham è convinto di poter trattenere Conte

(ANSA) - LONDRA, 31 OTT - Nonostante le voci su un suo possibile ritorno sulla panchina della Juventus, il Tottenham è convinto di poter trattenere Antonio Conte anche oltre l'attuale stagione, nonostante il tecnico italiano sia in scadenza di contratto.

Tornato in Premier League lo scorso inverno, Conte ha avuto subito un forte impatto, riportando gli Spurs in Champions League. E nonostante la recente flessione, dopo 12 giornate il Tottenham resta terzo in Premier League, a cinque punti dalla capolista Arsenal, -3 dal Manchester City. Nell'ultimo turno di campionato gli Spurs si sono imposti allo scadere, completando al meglio la rimonta contro il Bournemouth che - dopo quasi un'ora di gioco - si trovava in vantaggio di due gol.

Domani i londinesi sono attesi dalla trasferta a Marsiglia, decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League: basterà evitare la sconfitta per assicurarsi la qualificazione.

Un snodo decisivo per il prosieguo della stagione, che evidentemente Conte ha voluto tenere al riparo da ogni indiscrezione. Anche così si spiega il suo rifiuto di commentare i rumors di mercato, e chiarire le sue intenzioni per il futuro.

Sotto contratto fino al giugno 2023, il Tottenham ha dalla sua la possibilità di esercitare un'opzione per il prolungamento dell'accordo per un altro anno. Ma la volontà di Daniel Levy, il presidente degli Spurs, è di convincere Conte a firmare un ricco contratto pluriennale, superiore ai 15 milioni di euro annui guadagnati fin qui. Secondo il Daily Mail, la trattativa per il rinnovo è appena cominciata, ma i dirigenti inglesi sono fiduciosi di trovare presto un'intesa. (ANSA).