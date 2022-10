Calcio: il Bologna in rimonta prende 3 punti a Monza

(ANSA) - MONZA, 31 OTT - La vittoria del Bologna in casa del Monza chiude la dodicesima giornata della serie A. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, il successo arriva in rimonta per i rossoblù, andati in svantaggio sul rigore trasformato da Petagna al 12'. Ma appena tre minuti dopo Ferguson ha pareggiato sfruttando un bellissimo lancio di Posch. Ed al 28' la rete di Orsolini ha deciso l'incontro a favore degli ospiti, che hanno così centrato la seconda vittoria consecutiva, agganciando la Fiorentina a 13 punti, mentre il Monza resta a 10. (ANSA).