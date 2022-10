Calcio: Docufilm 'Come un padre', teatro Ascoli applaude Mazzone

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 31 OTT - Serata di grandi emozioni ieri sera al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno per l'anteprima di "Come un padre",il docufilm dedicato all'ex allenatore di calcio Carlo Mazzone che da anni vive nel capoluogo piceno con la propria famiglia. Il momento più intenso è stato proprio quando, al termine della proiezione, Mazzone è apparso sul palcoscenico del massimo ascolano (tutto esaurito) accolto da cori da stadio.

La serata, presentata da Massimiliano Ossini, ha visto la partecipazione della famiglia Mazzone (recentemente diventato per la seconda volta bisnonno) e in particolare della nipote Iole, giovane attrice ascolana che, con un monologo dedicato a nonno Carlo, ha introdotto il docufilm alla cui realizzazione ha contribuito insieme al papà Massimo, secondogenito del tecnico di origini romane. Sul palcoscenico anche Alessio Di Cosimo che ha diretto il film, una raccolta di testimonianze di giocatori come Francesco Totti, Pep Guardiola, Roberto Baggio, Beppe Signori, Andrea Pirlo ed altri allenati dal "sor Magara" che con 795 presenze in serie A è il recordman degli allenatori italiani. Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha consegnato alla moglie di Mazzone Maria Pia una pergamena in ricordo della cittadinanza onorario che il Comune ha assegnato a Mazzone: "A Carlo Mazzone - la motivazione del riconoscimento - per i risultati sportivi raggiunti con la maglia e sulla panchina dell'Ascoli calcio, nonché per gli ideali e i valori umani trasmessi ai più giovani; al papà di tutti gli ascolani. Grazie Carletto, da oggi cittadino di Ascoli. "Come un padre" sarà disponibile dal 2 novembre su Prime Video. (ANSA).