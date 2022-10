F1: Messico; Leclerc, siamo un minuto dietro a Verstappen

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Oggi è stata una gara nella quale non c'era passo siamo un minuto dietro a Max che è tanto e fa un po' pensare a Spa. Dobbiamo capire perché siamo stati così lontani. Anche oggi i problemi non erano del tutto risolti, ma non bastano a spiegare tutto lo svantaggio accumulato". Parlando a Sky Sport F1 Charles Leclerc al termine della gara è apparso rassegnato, richiamando alla memoria la tappa finora più buia della stagione del Cavallino a livello di performance: il GP del Belgio. "Noi troppo conservativi sul motore? Dovremo analizzare, ma abbiamo sofferto di più del solito - ha concluso Leclerc - non è stato un buon weekend e fa male dire che abbiamo massimizzato il potenziale e che siamo un minuto dietro a Verstappen". (ANSA).