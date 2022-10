Cremonese-Udinese 0-0

(ANSA) - CREMONA, 30 OTT - Ancora una frenata per l'Udinese che in casa della Cremonese non va oltre lo 0-0. Dopo l'exploit d'inizio campionato i friulani mancano l'appuntamento con la vittoria da cinque partite. Spreca tanto Deulofeu che fallisce due grandi occasioni, l'ultima in pieno recupero. Sorride la Cremonese che deve ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria ma conquista comunque un punto prezioso. (ANSA).